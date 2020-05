La Fondation sahraouie Nushatta pour les médias et les droits de l'Homme a fait état de la poursuite des crimes de l'armée marocaine contre les bédouins sahraouis et leurs cheptels dans les territoires libérés.

"Tapie derrière le mur de la honte, l’armée de l'occupant marocain, continue à ouvrir le feu sur les bédouins sahraouis des territoires libérés, notamment ceux se trouvant à proximité du mur de séparation raciste, implanté de mines qui n'épargnent ni les personnes ni les animaux", rapportent des médias sahraouis citant Nushatta.

Fondée en 2013, la Fondation Nushatta pour les médias et les droits de l'Homme est un collectif médiatique sahraoui qui a tracé des stratégies dans le cadre de la lutte militante pour promouvoir le journalisme de résistance dans la partie occupée du territoire de la République arabe sahraouie démocratique.

"Dès que des camelins et autres cheptels s’approchent du mur de l'humiliation et de la honte marocain, ils sont la cible de tirs nourris de l'armée d'occupation et ces actes qui relèvent de la barbarie ont tendance à se répéter, d’où des plaintes de la population des territoires libérés", ajoute le collectif.

Affirmant que "la dernière agression date de mercredi (hier) lorsque les forces d'occupation ont ouvert le feu sur des dromadaires", la Fondation a rappelé l’assassinat, en 2016, d’un citoyen sahraoui qui tenté d’empêcher ses chameaux d’arriver à la zone minée, adjacente au mur de honte.

Nushatta pour les médias et les droits de l'Homme s'est interrogée, à ce propos, qui devra mettre fin à ces actes contraires à la morale et aux valeurs humaines ? "