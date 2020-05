Le secteur de la formation et de l’enseignementprofessionnels de Batna a fabriqué, à ce jour, 120.292 bavettes médicales et 2.930 combinaisons de protection destinées aux staffs médicaux, dans le cadre des efforts déployés pour endiguer la propagation du Covid-19, a indiqué mardi le directeur local du secteur, Saâd Ferahta.

Les bavettes médicales ont été confectionnées conformément aux normes requises dans 23 ateliers à travers 15 centres de formation et d’enseignement professionnels de la wilaya, a a-t-il précisé à l’APS , ajoutant que ces outils de protection ont été mis à la disposition de la cellule élargie de wilaya chargée de la coordination, de la prévention et du suivi de l’évolution du Covid-19. Le même responsable a fait état également de la production de 180 bouteilles d’un demi litre de gel hydro-alcoolique au laboratoire de contrôle de qualité de l’institut national spécialisé en formation professionnelle "route de Tazoult" et la réalisation de 8 tunnels de stérilisation (3 externes à l’entrée des hôpitaux et 5 sous forme de chambre de stérilisation destinées aux services médicaux réservés au covid-19 et les chambres de réanimation pour la désinfection des parties internes et externes de ces endroits). Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Batna prévoit, dans une seconde étape, la production de 250.000 bavettes médicales de protection et ce dans le cadre d’un protocole signé entre le ministère de tutelle et le Forum des chefs d’entreprises (FCE) portant fabrication de 5 millions de bavettes à l’échelle nationale, a-t-on fait savoir. La même source a affirmé que tous les moyens humains et matériels (atelier et encadrement) étaient disponibles localement pour lancer cette opération, "dès la livraison de la matière première", rappelant que le secteur de wilaya a pu réaliser un stock en bavettes médicales estimé à environ 50.000 bavettes prêtes à être distribuer.