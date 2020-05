Au total, 1570 sachets de lait pasteurisé et subventionné, proposés à la vente sur la voie publique dans une pratique spéculative ont été saisis par les agents de contrôle de la direction du commerce de la wilaya de Annaba, au cours des dernières 24 heures dans la commune de Ain Berda, a-t-on appris mardi auprès de la même direction.

Cette opération a été réalisée par les agents de contrôle de la direction du commerce en coordination avec les services de sécurité de la même daïra, pour lutter contre les pratiques commerciales illégales, a précisé la même source. Un procès verbal (PV) a été élaboré à l’encontre du contrevenant, âgé de 30 ans pour pratiques commerciales frauduleuse et spéculation, a-t-on ajouté. Par ailleurs, les mêmes services ont saisi 35 kg de semoule et 24 kg de farine pour défaut de facturation, a révélé la même source qui a relevé qu’un PV a été établi à l’encontre des deux personnes, âgées de 39 et 59 ans.