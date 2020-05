Depuis mi-mars 2020 et la fermeture des écoles à cause de l'épidémie de coronavirus, les enfants sont à la maison. Et les parents qui télé-travaillent ont la joie (?) de côtoyer petits et grands à longueur de journée... L'Association pour l'amélioration de la Vue (Asnav) propose aux parents de profiter de cette période particulière pour vérifier et évaluer les capacités visuelles de leurs enfants. Quelques signes à repérer : Si l'enfant éprouve des difficultés à se concentrer, s'il se fatigue vite, s'il est agité en fin de journée, il est peut-être hypermétrope. Ce trouble visuel se caractérise par un œil "trop petit" : même s'il voit bien (de près et de loin), l'œil doit faire un effort permanent pour voir et il se fatigue vite. L'hypermétropie concerne plutôt les jeunes enfants. Si l'enfant a besoin de se rapprocher de ses livres et de ses cahiers pour lire, s'il plisse les yeux pour regarder au loin, s'il fait des fautes d'inattention en recopiant des phrases, il est peutêtre myope. Ce trouble visuel se caractérise par une bonne vision de près mais une vision de loin laborieuse. La myopie apparaît plutôt à l'école primaire. Si l'enfant dessine de travers, s'il n'écrit pas sur les lignes, s'il confond des lettres (le B et le P, le O et le C, le H et le N... par exemple), il est peut-être astigmate. L'astigmatisme se caractérise par une vision floue (de près et de loin.) Chez le bébé aussi. Avant même l'âge scolaire, il est possible de repérer un trouble visuel chez un jeune enfant : si l'enfant tourne sa tête (ou ferme un œil) pour regarder un objet, une personne ou au loin ; s'il est souvent maladroit ; s'il chute ou se cogne fréquemment, surtout du même côté... ce sont des signes d'alerte ! À savoir. Prenez une photo de votre enfant de face, avec le flash. Vérifiez ensuite si les reflets du flash dans les pupilles de l'enfant sont symétriques : si non, il peut être question d'un strabisme... et cela nécessite un rendez-vous chez l'ophtalmologue ! Mon enfant a (peut-être) un problème de vue : que faire ? Le bon réflexe : prendre un rendezvous chez le médecin ophtalmologue dès maintenant pour faire un bilan ophtalmologique... dès la fin du confinement !