Un œil qui tourne en permanence, ce n'est jamais anodin. Deux yeux qui ne regardent pas en même temps du même côté, cela peut aussi être un problème. Il faut consulter.

Un bébé qui "louche" en fixant un objet ou lorsqu'on s'approche de lui, c'est relativement banal au début de la vie. Il s'agit d'un "réflexe accommodatif" qui va peu à peu s'atténuer au fil des mois. En revanche, un nourrisson qui a un œil dévié en permanence, ce n'est pas normal. Le strabisme apparait en général avant l'âge de l'entrée à l'école: soit dans les neuf premiers mois de vie, voire dès la naissance, soit entre 3 et 6 ans. Quel que soit l'âge de l'enfant, il est important de l'emmener rapidement consulter un ophtalmologue qui fera un examen complet de sa vue. Car dans la moitié des cas, le strabisme s'accompagne d'une baisse de la vision de l'œil dévié (amblyopie). Pour pallier cette déviation, l'enfant ne fait fonctionner que l'œil qui se trouve dans le bon axe. L'autre, faute d'être utilisé, ne se développe pas, son acuité visuelle non plus. Heureusement avant l'âge de 3 ans, l'amblyopie se soigne très bien. Pour la prévenir ou la traiter, l'enfant portera des lunettes équipées d'un verre opaque ou d'un cache sur l'œil qui "travaille trop". L'objectif est de développer l'acuité visuelle et la symétrie des deux yeux. Ensuite, la prise en charge dépend de l'âge de l'enfant. ON N'OPÈRE PAS AVANT 24 MOIS Dans certains cas, l'examen ophtalmologique révèlera un strabisme purement accommodatif du à une forte hypermétropie par exemple. Le port permanent de lunettes correctrices suffira pour que tout rentre dans l'ordre. Dans les autres cas, entre l'âge de 1 et 2 ans, le spécialiste propo- sera d'injecter de la toxine botulique dans le muscle droit médial (partie interne de l'œil) de chacun des yeux. Cette injection se pratique sous anesthésie générale, dans la jour- née. L'enfant rentre chez lui le soir et dans 2/3 des cas cette injection suffit pour redresser l'axe visuel. Chez les autres enfants, l'injection réduira l'angle du strabisme mais ne permettra pas de le supprimer. Une intervention chirurgi- cale sera envisagée quelques années plus tard. MAIS AVANT LE COLLÈGE Le strabisme d'apparition plus tardive est associé à une anomalie de la réfraction (astigmatisme, myopie ou hyper- métropie). Dans un premier temps, l'enfant se verra donc prescrire le port permanent de verres correcteurs, avec ou sans cache. L'opération ne sera programmée que quand on aura obtenu une symétrie satisfaisante et une bonne alter- nance des deux yeux. Idéalement avant l'entrée au collège. L'intervention qui consiste à agir sur les muscles de l'œil (on les affaiblit ou on les renforce), donne de bons résultats sur le strabisme, mais ne peut pas guérir l'anomalie réfrac- tive associée. Dans ce cas, l'enfant