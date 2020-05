Trop mignon de voir un bébé commencer à suivre des yeux le petit hochet qu’on agite devant lui ! Mais quand les yeux ne bougent pas de façon identique, il peut s’agir d’un strabisme. Cette déviation oculaire, qui touche 2 à 3 % des enfants, ne doit pas être considérée comme une banale anomalie esthétique. « Dans 2 cas sur 3, elle s’accompagne d’une baisse de la vision qui peut être corrigée. À condition d’intervenir suffisamment tôt », explique le Pr Alain Péchereau, rapporteur d’une mise au point sur le sujet présentée au cours du congrès de la Société française d’ophtalmologie. Strabisme : plusieurs formes sont possibles La déviation de l’œil peut se faire vers le dedans (strabisme convergent) ou vers le dehors (strabisme divergent). Il existe des formes héréditaires, mais il n’a pas été isolé de gène de cette maladie. Pour poser le diagnostic, un examen ophtalmologique, effectué de préférence par un spécialiste qui a l’habitude de voir des enfants, est nécessaire. Il comporte un examen du fond d’œil, nécessitant de dilater auparavant la pupille avec des gouttes. Ce qui est parfois réalisé lors d’une deuxième consultation. À cet âge, le principal risque du strabisme est la baisse de vision de l’œil qui diverge, parce qu'il travaille moins. En effet, les capacités d'un œil qui cesse de travailler suffisamment s’atrophient peu à peu. Cette perte de vision s’appelle l’amblyopie. Si rien n’est fait avant l’âge de 12 mois, il est très difficile de revenir en arrière. Strabisme : des lunettes avec un cache Lorsqu’on constate une baisse de vision, la base du traitement est l’occlusion temporaire du bon œil pour obliger l’autre à travailler. Elle est réalisée par un cache sur l’un des verres de lunettes. L’enfant le porte quelques heures par jour. Une rééducation orthoptique doit suivre pendant plusieurs années. En revanche, aucune rééducation n’a fait la preuve de son intérêt pour un strabisme permanent sans perte de vision. Il faut simplement veiller à corriger une éventuelle hypermétropie par des lunettes. Car ce trouble exige de l’œil une accommodation plus ou moins permanente (effort des yeux pour voir net) qui renforce le strabisme. S’il persiste une déviation à l’âge de 4 ou 5 ans, une opération est alors propo- sée. Elle consiste à agir sur les muscles qui interviennent dans les mouvements de l’œil (on affaiblit d’un côté, on ren- force de l’autre). Mais la prise en charge précoce des stra- bismes a permis de diminuer considérablement le nombre des interventions.