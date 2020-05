Un lot de matériels médicaux et de moyens de protection contre le nouveau Coronavirus (Covid-19) est arrivé mardi soir à bord d'un avion militaire de type Ilouchine (Il-76) à l'aéroport international Houari-Boumediene, en provenance de Chine.

A l'issue de la réception des matériels, le ministre délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi Benbahmed a affirmé, dans une déclaration à la presse, qu'il s'agit de dons offerts par l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), des entreprises chinoises, outre une cargaison destinée à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).

Selon M.Benbahmad, la cargaison est constituée de "3.300.000 bavettes, 260.000 masques de type FFP2, 100.000 kits de dépistage et 15.000 visières de protection", qui viendront renforcer les moyens de lutte que recèle l'Algérie.

A ce propos, le ministre délégué a rassuré qu'avec cette quantité de matériels réceptionnée, le pays "dispose désormais d'un stock suffisant pour lutter contre le Covid-19", relevant "plus de 30 millions de bavettes et des millions d'unités entre masques de type FF P2, visières et kits de dépistage".

M.Benbahmad a tenu également à remercier l'institution militaire pour les moyens mobilisés afin d'endiguer la pandémie, affirmant que le stock national se renforcera encore davantage dans l'avenir grâce à l'aide de l'Armée nationale.

De son coté, le lieutenant colonel Akram Benamara, commandant de bord de l'appareil Il-76, a indiqué que cette opération s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par l'Etat algérien dans la lutte contre le Covid-19 et le pont aérien établis entre l'Algérie et la Chine.

Le vol qui a duré 36 heures s'est effectué, selon le pilote de ligne, dans de "bonnes conditions" grâce à "la disponibilité et au professionnalisme" du staff.

"Les membres de la 7e escadre de transport tactique sont constamment prêts à répondre à l'appel de la patrie quelles qu'en soient les circonstances", a-t-il rappelé.