Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé mardi à Oran, la fourniture de 7 millions de masques de protection par semaine afin de permettre aux citoyens de se prémunir contre le coronavirus.

"L’Etat va fournir 7 millions de masques de protection par semaine", a déclaré M.

Djerad au niveau du Centre hospitalo-universitaire "Dr Benzerdjeb", dans le cadre d’une visite de travail qu’il effectue dans la wilaya d’Oran, soulignant que "ce moyen permet de se prémunir contre toute infection éventuelle du coronavirus".

Le Premier ministre a exhorté, à l’occasion, l’ensemble des citoyens à poursuivre le port du masque de protection jusqu’à la fin de cette crise sanitaire, pour "vaincre" le coronavirus.

Abdelaziz Djerad estime, à ce sujet, que "c'est une affaire de responsabilité individuelle et collective" et qu'il appartenait à l’ensemble des citoyens de respecter les mesures préventives pour se protéger et protéger leurs familles, saluant les équipes médicales qui assurent avec dévouement leur mission et devoir professionnel.