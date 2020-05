La Commission européenne s'apprête à présenter mercredi des recommandations pour sauver la saison estivale du secteur touristique, durement impacté par la crise du coronavirus (Covid-19), incitant les Etats européens à rouvrir progressivement les frontières intérieures qu'ils ont fermées.

Selon des médias, la Commission insiste sur le fait que cette réouverture doit se faire de façon "concertée", "la plus harmonieuse possible" et "non discriminatoire".

Dans ce contexte, l'Autriche et l'Allemagne prévoient d'ores et déjà de rétablir à partir du 15 juin la libre circulation à leur frontière commune fermée depuis mi-mars.

Un assouplissement des conditions de passage entrera en vigueur dès le 15 mai.

Durement affectées par la pandémie, la France et l'Espagne ont encore assoupli les mesures de confinement de leurs populations, éprouvées par des semaines d'isolement.

Face à une catastrophe sanitaire mondiale qui a fait 290.477 morts et affecté plus de 4,2 millions de personnes, selon un bilan de sources officielles, tous les pays tentent de trouver le difficile équilibre entre mesures desti nées à enrayer la propagation de la maladie et décisions propres à relancer des économies affectées par une crise sans précédent.