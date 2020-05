Trois mille (3.000) colis alimentaires sont acheminés au profit des familles nécessiteuses dans le Tidikelt et à Tamanrasset, a-t-on appris mardi de la Direction locale du secteur de l’Action sociale et de la Solidarité (DASS).

Au moins 1.500 de ces colis sont destinés aux familles nécessiteuses dans le Tidikelt, à travers les communes d’In-Salah, Foggaret-Ezzoua et In-Ghar, a précisé le directeur du secteur, Mohamed Cherfaoui.

Aussi, 1.500 colis sont distribués aux familles nécessiteuses à Tamanrasset, en coordination avec les élus locaux et les présidents de 114 associations de quartiers (84 quartiers), pour garantir un bon ciblage des bénéficiaires, a-t-il souligné.

Une quantité de plus de 40 tonnes de divers produits de base devront être distribués prochainement, ainsi que des équipements médicaux pour personnes âgées et pour handicapés, selon le programme arrêté par la DASS, a annoncé le même responsable.