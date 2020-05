Le milieu de terrain Hamza Koudri a été élu meilleur joueur de l'USM Alger pour la saison 2019-2020, après s'être adjugé le plus gros ratio de voix lors du suffrage organisé par le club champion d'Algérie en titre sur Instagram, et auquel ont été associés les supporters.

"Je suis heureux de cette consécration et je remercie l'ensemble des personnes qui ont voté pour moi, ainsi que les administrateurs qui ont eu l'idée d'organiser ce sondage.

Je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à la famille de l'ancien joueur, Hamid Bernaoui, et celle du fidèle supporter Chérif en espérant que Dieu le Tout Puissant leur donne le courage de surmonter ces douloureuses épreuves" a déclaré Koudri au site officiel du club, juste après sa consécration.

Le natif de Mila (Est) formé au Lycée Sportif de Draria (Alger) était en compétition avec deux autres "monstres sacrés" du club, en l'occurrence : le gardien Mohamed Lamine Zemmamouche et le virevoltant ailier gauche Abdelkrim Zouari.

Mais s'est finalement lui qui l'a emporté, haut la main.

Koudri (32 ans) compte parmi les plus anciens joueu rs de l'effectif actuel, mais aussi l'un des plus titrés, lui qui compte également deux sélections en équipe nationale depuis 2013.

Les 24 joueurs qui composent l'effectif senior de l'USMA ont été associés à ce sondage, et la moitié d'entre eux étaient passés à la trappe dès la première manche.

Puis c'était au tour de six autres lors de la deuxième marche, puis trois autres lors de la troisième et avant-dernière manche, donnant lieu au passage à une finale très serrée, entre le trio Koudri - Zemmamouche - Zouari.

C'est finalement Hamza Koudri qui l'a emporté et cela a été une juste récompense pour ce porteur d'eau, considéré comme un des éléments les plus réguliers et les plus combatifs de l'effectif Usmiste.