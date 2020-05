Le défenseur international algérien Youcef Atal, sociétaire de l’OGC Nice (Ligue 1 française de football), a été classé 3e meilleur dribbleur des championnats européens par le quotidien spécialisé L’Equipe.

Selon le journal français, Atal (23 ans) a tenté durant ses différentes apparitions avec Nice, 10,4 dribbles par match.

Il est positionné juste derrière le Brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar (10,9 dribbles/match) et le Marocain Sofiane Boufal de Southampton (11,5 dribbles/match).

Pourtant, le champion d’Afrique algérien a vécu une saison difficile avec un début retardé par une blessure contractée durant la Coupe d’Afrique des nations et une autre en décembre dernier.

Youcef Atal n’a d’ailleurs pas repris la compétition depuis cette deuxième mésaventure.

Il a pris part à 13 rencontres pour un but inscrit et deux passes décisives offertes.

Depuis son arrivée à l’OGC Nice en 2018, l’international algérien a enchaîné les belles performances et a apporté énormément sur le plan offensif.

Dès sa première saison à Nice, Youcef Atal a démontré un potentiel énorme et des qualités pour aller de l'avant.