L'attaquant international algérien Islam Slimani, arrivé l'été dernier à l'AS Monaco, "a séduit la Principauté et toute la Ligue 1" française, terminant la saison avec 9 buts et 8 passes décisives, a indiqué mercredi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

"Islam Slimani a séduit la Principauté et toute la Ligue 1 dès ses premières minutes avec son entente avec Ben Yedder, deux joueurs en pleine maturité.

Car à 30 ans, Slimani a profité de son expérience de plusieurs championnats pour favoriser son intégration", a indiqué le site dans un rapport consacré aux meilleurs buteurs de la saison.

En raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), la Ligue 1 a été définitivement suspendue, ce qui a permis au Paris SG de conserver son titre.

"Recruté par Leonardo Jardim, Slimani a constitué le duo le plus efficace du début de saison avec Ben Yedder", estime la Ligue 1, tout en reprenant une déclaration de son ancien entraîneur portugais, limogé en décembre dernier, sur ce duo.

"L'un, c'est la force, la puissance et la profondeur.

L'autre, c'est la finesse technique dou blée d'un très grand sens du but", résumait le tacticien portugais.

Dans le rapport, la même source précise que Slimani "est, parmi ces attaquants arrivés en début de saison en Ligue 1, celui qui a touché en moyenne le plus de ballons dans la surface (6,4).

Il devance son coéquipier sur le Rocher et Victor Osimhen".

Dans le top 10 final du classement des buteurs, six joueurs n’évoluaient pas en Ligue 1 la saison précédente.

Ce sont ainsi Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Victor Osimhen (Lille), Mauro Icardi (PSG), Habib Diallo (FC Metz), Kasper Dolberg (OGC Nice) et Dario Benedetto (Marseille) qui ont pris la succession des partants.

A ceux-là peuvent venir s'ajouter Islam Slimani (AS Monaco), les progressions de Boulaye Dia (Stade de Reims) et Serhou Guirassy (Amiens SC) ou encore les révélations Irvin Cardona (Stade Brestois) et Ui-Jo Hwang (Girondins Bordeaux).

Slimani (31 ans) a rejoint Monaco l'été dernier en provenance de Leicester sous forme d'un prêt d'une saison.

Il devrait quitter la Principauté puisque l'option d'achat ne sera pas levée par les Monégasques, selon la presse locale.