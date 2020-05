Les organisateurs de la Wanda Diamond league d’athlétisme, ont confirmé un réaménagement du calendrier de l'épreuve, imposé par la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), alors qu’aucun meeting en Afrique ne sera au programme, a annoncé mardi la Ligue dans un communiqué.

Le premier meeting de la saison se déroulera le 14 août à Monaco.

Puis suivront Gateshead (16 août) et Stockholm (23 août).

En septembre, cinq compétitions seront au programme : Lausanne (2 septembre), Bruxelles (4 septembre), Paris (6 septembre), Rome/Naples (17 septembre) et Shanghai (19 septembre).

Puis en octobre, la Diamond league se rendra à Eugene (4 octobre), Doha (9 octobre) et une ville encore à confirmer en Chine (17 octobre) .

Par ailleurs, les finales initialement prévues à Zürich sont annulées.

L’unique circuit du continent à Rabat (Maroc) n’aura pas lieu.

«Compte-tenu des inégalités actuelles quant à l’entraînement et aux voyages, il ne serait pas possible d’offrir aux athlètes un système de qualification juste et équitable durant la saison 2020.

Dès lors, les athlètes ne marqueront pa s de points cette saison et il n’y aura pas de finale à Zurich comme initialement prévu», expliquent les organisateurs.