La relance de l'activité sportive dans les milieux scolaire et universitaire dans l'optique de détecter de jeunes talents susceptibles de renforcer les rangs des sélections nationales, seront les principaux objectifs assignés aux commissions interministérielles installées mardi à Alger.

«Les milieux scolaire et universitaire constituent de véritables réservoirs en matière de jeunes talents, capables de renforcer les rangs de nos différentes sélections nationales.

Dans cette optique, nous avons donné la priorité à le relance et au développement de l'activité sportive dans ces milieux, afin d'accompagner nos futurs champions vers le haut niveau», a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidali Khaldi, lors de l'installation des deux commissions chargées de ce dossiers.

En présence du ministre de l'Education, Mohamed Ouadjaout, et de l'Enseignement Supérieur, Chemsddine Chitour, Khaldi a indiqué que ces deux commissions bénéficieront d'un mois de concertation avant d'établir une feuille de route qui sera appliquée à partir de l a prochaine rentrée scolaire.

«Les commissions sont chargées d'établir un plan et des mesures concrètes, dont l'objectif sera de relancer le sport dans nos écoles et nos universités», a-t-il précisé.

La consolidation de la pratique sportive à l'école, l'utilisation rationnelle des infrastructures sportives, ainsi que la formation des entraineurs et des éducateurs, seront les principaux sujets abordés par les membres des deux commissions interministérielles.

Dans ce sillage, le ministre de la Jeunesse et des Sports a cité à titre d'exemple «la relance des Jeux scolaires et universitaires, afin de prospecter les jeunes talents qui seront les futurs champions algériens».

Il y a lieu de rappeler que le MJS avait déjà paraphé plusieurs protocoles d'accords avec les ministères de l'Educations et de l'Enseignement Supérieur, qui permettront d'avoir une vision globale sur les décisions à prendre pour relancer l'activité sportive dans les milieux scolaire et universitaire.