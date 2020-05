Douze (12) sites archéologiques ont été fortuitement découverts au cours des trois dernières années (2017 à 2019) sur le territoire de la wilaya de Mila, a indiqué mardi, le chef du service patrimoine à la direction locale de la culture, Lezghad Chiaba.

Mis au jour lors de l’exécution de projets de développement et de construction dans 12 communes, ces vestiges sont notamment des monuments funéraires, des restes de constructions, des mosaïques et des poteries appartenant à la civilisation romaine, a précisé la même source.

En 2017, quatre sites ont été découverts à Chelghoum Laïd, Grarem Gouga, Chigara et Mila tandis qu’en 2018, deux sites ont été trouvés à Mila et Mechira et, en 2019, six autres sites à Tadjenanet, Deradji Bousselah, Ferdjioua, Rouached, Zaghaïa et Hemala, a-t-on encore détaillé.

Tous ces sites ont été ajoutés à la liste de recensement général des biens culturel de la wilaya qui compte désormais plus de 400 biens, selon le même cadre qui a déclaré qu’au cours du premier trimestre de l’année 2020, un autre site a été mis au jour, lors de travaux dans la commune Ain Beidha Ahriche.

Selon la même source, la majorité de ces sites a été endommagée du fait "des travaux effectués" et du "retard dans le signalement de la découverte".

Les mesures prises, dès l’information de la direction de la culture portent sur la suspension des travaux pour éviter de nouveaux dommages et la demande de l’envoi d’équipes d’archéologues pour procéder à des observations et de fouilles en plus d’éventuelles poursuites juridiques contre les auteurs d’atteintes à ces vestiges.

Au cours des trois dernières années, cinq sites déjà recensés ont fait l’objet d’actes de vandalisme suite à des fouilles sauvages menées par des inconnus ayant donné lieu à l’ouverture d’enquêtes par les services de gendarmerie après que la direction de la culture se soit constituée partie civile, a indiqué M. Chiaba.