La ministre de la culture, Malika Bendouda, a remis mardi à Oran un quota de "passeports culturels" aux staffs médicaux et paramédicaux de l’Etablissement Hospitalier Universitaire "1er novembre 1954" et du Centre Hospitalier Universitaire d’Oran "Docteur Benzerdjeb".

La remise de ces passeports culturels a été faite au cours de la visite de travail du Premier Ministre Abdelaziz Djerad dans la wilaya d’Oran accompagné d’une délégation ministérielle.

Ces passeports sont sous forme de documents permettant aux bénéficiaires d’assister à différents événements et manifestations culturelles en Algérie, selon les explications fournies à l’APS par les responsables du secteur de la culture.

La ministre a remis les passeports et un important lot de livres aux staffs médicaux, ainsi que d’autres ouvrages pour les enfants atteints du virus covid-19 hospitalisés au niveau des deux structures de santé indiquées.

Le ministère de la culture a initié cette action d'encouragement, en signe de gratitude aux équipes médicales et paramédicales pour leurs efforts dans la lutte contre le coronavirus.