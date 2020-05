Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, et le ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne (UE), Josep Borel, ont examiné les voies et moyens de répondre à la menace israélienne d’annexion de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée, ont rapporté mercredi les médias palestiniens.

MM. Shtayyeh et Borel ont examiné une réponse aux menaces du gouvernement israélien à propos de l’annexion de la Cisjordanie occupée, qui constitue "une violation flagrante du droit internationale et des résolutions des Nations Unies", a indiqué l'agence de presse palestinienne (Wafa).

Le responsable palestinien a, à cette occasion, indiqué que "la coalition politique formée en Israël n’est pas destinée à assurer la paix, mais vise à annexer les colonies et la Vallée du Jourdain".

En outre, Il a appelé l’UE à tenir une conférence internationale de paix pour la Palestine, à laquelle seront associés tous les pouvoirs internationaux, dans l’objectif de mettre fin aux violations israéliennes.

"Une position commune européenne devrait être déterminée pour so utenir le peuple palestinien et protéger le droit international et les principes européennes", a indiqué Shtayyeh.

M. Stayyeh a affirmé que l’annexion israélienne" sapera toutes les conventions entre les palestiniens et israéliens et mettra fin aux efforts internationaux qui ont été déployés au cours des trois dernières décennies pour la solution à deux Etats".

De sa part, M.

Borel a affirmé le refus de l’Union Européenne (UE) des plans d’annexion israéliens, notant qu’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE sera tenue vendredi prochain, afin de rejeter le plan d’annexion.

Il sera question de discuter d'un éventuel mécanisme d'imposition de sanctions contre Israël au cas où il mette à exécution son plan d'annexion des colonies en Cisjordanie occupée.

En janvier, l’administration américaine a présenté un supposé plan censé régler le conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des colonies israéliennes et des zones de Cisjordanie, rejeté en bloc par les Palestiniens.

Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégalement par Israël.