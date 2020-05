Une quantité importante de kif traité s'élevant à plus de cinq quintaux chargée à bord d'un véhicule tout-terrain, a été mardi par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire dans la localité frontalière de Béni Ounif à la 3e Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a saisi, aujourd'hui 12 mai 2020 dans la localité frontalière de Béni Ounif/3eRM, une grande quantité de kif traité s'élevant à cinq (05) quintaux et 60 kilogrammes chargée à bord d'un véhicule tout-terrain", note la même source.

Dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP "a arrêté, à Bordj Bou Arreridj/5eRM, deux (02) narcotrafiquants à bord d'un (01) véhicule touristique chargé de 19,5 kilogrammes de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, en coordination avec les services de la Sûret é nationale, à Relizane et Mascara/2eRM, 15,4 kilogrammes de la même substance détenus par deux (02) narcotrafiquants".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam/6eRM, un (01) contrebandier et saisi deux (02) véhicules tout-terrain chargé de 1,5 tonne de denrées alimentaires, ainsi que divers équipements d'orpaillage, alors que huit (08) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In-Amenas dans la 4e Région militaire, ajoute le communiqué.