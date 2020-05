L'Union européenne a exigé mardi l'arrêt des combats en Libye et bloquera les livraisons d'armes acheminées par la mer vers ce pays conformément au mandat de l'opération Irini, selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"L'opération Irini, approuvée par le Conseil le 31 mars, vise à mettre en oeuvre l'embargo sur les armes des Nations unies, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, par le biais de moyens navals, aériens et satellitaires", a-t-il rappelé dans une déclaration publiée pendant une réunion des ministres de la défense de l'UE tenue en vidéoconférence.

L'opération militaire Irini est opérationnelle depuis le 4 mai avec la présence d'une frégate de la marine française, le Jean Bart, dans la zone assignée pour le respect du contrôle de l'embargo des Nations Unies.

L'Italie, qui commande l'opération, et la Grèce ont également engagé des navires de guerre pour compléter le dispositif, a-t-on indiqué de sources européennes.

Des rotations sont prévues pour assurer la permanence d'une présence dans la zone de surveillance située à l'Est des c ôtes libyennes.

Des avions de reconnaissance et des satellites fournissent par ailleurs des informations sur les activités en Libye et au large de ce pays.

"Tout doit être mis en oeuvre pour assurer l'application intégrale et effective des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris par les frontières terrestres et aériennes avec la Libye", souligne Josep Borrell dans sa déclaration.

"L'Union européenne exige que toutes les parties agissent de manière responsable et cessent immédiatement les combats dans toute la Libye, qui touchent avant tout les civils, y compris les migrants, et les exposent à des risques encore plus grands", insiste-t-il.

Les forces du maréchal Khalifa Haftar ont lancé en avril 2019 une offensive pour s'emparer de Tripoli, où siège le Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par les Nations Unies.

L'UE a rappelé aux forces des deux camps l'obligation de "respecter le droit international, y compris le droit international humanitaire" et a averti que "ceux qui le violent devront rendre des comptes".

"La trêve doit aller de pair avec une reprise immédiate des pourparlers entre les parties, sous l'égide des Nations unies, et dans le plein respect de l'accord politique libyen", conclut Josep Borrell en appelant à la nomination "dès que po ssible" d'un successeur à Ghassam Salame, le représentant spécial du Secrétaire général et de chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye.