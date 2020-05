Le 7 mai dernier, a été célébrée la journée internationale du mot de passe, une occasion pour les acteur de la sécurité informatique de faire un retour sur un état des lieux des pratiques du mot de passe ainsi que de proposer des palettes de vérification et de sécurisation.

« Qu'il s'agisse de sécuriser l'accès à un ordinateur ou un compte en ligne, les mots de passe sont omniprésents dans notre vie numérique. C'est aussi un des principaux points faibles de nos comptes et les pirates ont plus d'un tour dans leur sac pour tenter de les dérober ou de les deviner », écrit à ce sujet le site www.cnetfrance.fr, en date du 7 mai, dans un papier consacré aux pratiques de sécurisation des machines et notamment celles qui font le buzz par leur inefficacité.

Face aux multiples attaques informatiques qui reposent sur le déverrouillage du mot de passe, des mutilateurs continuent de faire dans la facilité : « Beaucoup d'utilisateurs choisissent en effet un mot de passe trop simple à deviner.

Dans le top 10 des pires mots de passe de l'année dernière on trouvait encore le classique 123456 en première place.

Ces mots de passe sont évidemment testés en priorité par les pirates »n ajoute ce site.

DKnews