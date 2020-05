La Chine a lancé mardi deux satellites en orbite pour tester la technologie de communication de l'Internet des objets (IdO) basée sur l'espace, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Les satellites, Xingyun-2 01 et 02, ont été envoyés par une fusée porteuse Kuaizhou-1A (KZ-1A) à 9H16 (heure de Pékin) depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Ils sont entrés avec succès dans leur orbite prévue. Développés par la Xingyun Satellite Co, ces satellites effectueront des essais sur des technologies comme les communications d'IdO basées sur l'espace, les communications intersatellitaires par laser et une plate-forme de satellite commerciale à faible coût.

Ils effectueront également des applications initiales pilotes d'IdO, selon la société.

KZ-1A est une fusée porteuse à combustible solide et à faible coût dotée d'une précision d'orbite élevée et d'une courte période de préparation. Le lancement de mardi était la neuvième mission de la fusée porteuse KZ-1A.