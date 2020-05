Des informations de presse font été du départ de l’emblématique patron de Google, Eric Schmidt qui aurait quitté son poste de conseiller auprès de la société Alpabet, maison mère de Google ; « Selon les informations de Cnet.com, Eric Schmidt a quitté son poste de conseiller technique chez Alphabet, la société mère de Google, depuis février », peut-on lire dans une information du site cnetfrance.fr, mise en ligne le 11 mai.

Il a passé 19 ans comme patron de Google qu’il a accompagné depuis ses premiers pas comme petite start-up de la Silicone Valley, jusqu’au géant mondial qu’on connait actuellement et qui règne sur le recherche et les données sur internet. « Sous la houlette d’Eric Schmidt, Google s’est développé au-delà de son cœur de métier qu’est la recherche en ligne, notamment vers la téléphonie mobile avec Android et la vidéo en ligne avec YouTube.

Il a également piloté son introduction en bourse en 2004, ce qui a fait de lui un milliardaire.

(Il détient toujours environ 5,3 milliards de dollars en actions de la société) », ajoute ce même site qui fait état de ‘’malaise’’ en raison de sa participation dans de nombreux projets gouvernementaux qui a poussé certains à évoquer un conflit d’intérêt.

DKnews