Un Festival national virtuel de la calligraphie arabe, de l'enluminure et de la miniature sera organisé par le ministère de la Culture du 12 au 27 mai sur les réseaux sociaux, selon un communiqué du ministère.

Ce rendez-vous culturel virtuel se veut une invitation à tous les calligraphes et plasticiens pour "révéler leurs talents artistiques" dans la calligraphie arabe et l'enluminure", à travers des supports techniques virtuels", et ce dans le but de "promouvoir les talents et la créativité dans ce domaine et de perpétuer l'organisation de ce concours. La participation à ce concours est ouverte à tous les artistes algériens, sans condition d'âge, pour peu que le texte traite un thème dans le contexte du verset coranique n 34 de sourate Fussilat "Rends le bien pour le mal, et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié".

La participation à ce concours se fait soit par la calligraphie arabe ou l'enluminure ou les deux à la fois, à condition que les oeuvres se rapportent au thème retenu pour le Festival et que le participant présente un travail ind ividuel, en utilisant une photo de haute qualité. Il n'est pas exigé, néanmoins, l'utilisation de techniques spéciales, traditionnelles ou modernes. Les travaux sont envoyés, du 12 au 17 mai, via internet au jury qui aura à choisir 12 candidats, lesquels devront par la suite passer un concours virtuel en live pour une durée d'une heure. L'ensemble des œuvres seront évaluées en direct, en visioconférence. Trois lauréats seront primés dans le concours de calligraphie et de l'enluminure, par des prix d'une valeur de 300.000 DA pour la première place, 200.000 DA pour la seconde et 100.000 DA pour la troisième place.