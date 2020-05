Des chercheurs américains ont développé une lentille de contact capable de diffuser le collyre pendant toute la journée - un gain de temps, et une efficacité renforcée !

En France, le glaucome toucherait 1 million de personnes. Cette maladie du nerf optique survient lorsque la pression dans l'œil devient trop importante (supérieure à 20 mm Hg) : c'est le résultat d'une obstruction du filtre d'évacuation du liquide intraoculaire - que l'on appelle trabéculum.

Lorsque le liquide intraoculaire - ou « humeur aqueuse » - s'accumule de manière anormale dans l'œil, le nerf optique est compressé, écrasé : cela entraîne une diminution du champ visuel puis, plus tard, une baisse de l'acuité visuelle. Le glaucome constitue ainsi la première cause de cécité en France : dans le monde, les experts estiment d'ailleurs que 4,5 millions de personnes sont aveugles à cause du glaucome.

À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement curatif contre le glaucome. Cependant, on peut freiner la progression de la maladie, notamment grâce aux collyres hypotonisants oculaires - qui servent à faire baisser la pression intraoculaire. Ces gouttes doivent être déposées dans l'œil à heures fixes. Un traitement qui peut se révéler contraignant...

UNE LENTILLE DE CONTACT-MÉDICAMENT

Bonne nouvelle : des chercheurs de la Harvard University (aux États-Unis) viennent peut-être de trouver un moyen d'améliorer le bien-être des personnes qui souffrent de glaucome. Il s'agit d'une lentille de contact-médicament, capable de diffuser le collyre en continu. « Le collyre est encapsulé à la périphérie de la lentille, afin de ne pas gêner le champ de vision du patient : il est diffusé très lentement tout au long de la journée » expliquent les scientifiques, qui ont publié leurs travaux dans la revue spécialisée Ophthalmology.

« D'un côté, cette lentille simplifiera la vie des patients, qui n'auront plus à surveiller l'heure pour prendre leur collyre. D'un autre côté, nos études préliminaires ont montré que ce dispositif pouvait diffuser le médicament avec une précision augmentée de 50 % : la réduction de la pression intraoculaire est donc plus importante. Le collyre est plus efficace » ajoutent-ils. Bien entendu, pour le moment, cette lentille de contact n'est pas commercialisée. Cependant, elle annonce peut-être une évolution en matière de traitements pour les personnes qui souffrent de glaucome...