Plus d’un million de Français seraient touchés par le glaucome. Prise en charge trop tardivement, cette maladie peut mener à la cécité. C’est pourquoi le dépistage est primordial.

Les facteurs de risque du glaucome

Le dépistage concerne plus particulièrement le glaucome dit à angle ouvert. Les symptômes apparaissent tardivement, une fois que la vue est déjà atteinte d’où l’importance de le détecter précocement. Les signes d’alerte sont : une baisse de la vision périphérique, une vision brouillée des objets près de soi, mal à la tête et aux yeux. Les personnes à risque sont : celles qui ont plus de 40 ans, qui ont un membre de leur famille déjà atteint par un glaucome, qui sont d’origine africaine. Certains facteurs augmentent aussi la possibilité de développer un glaucome : l’hypertension artérielle, des migraines fréquentes, du diabète, la prise de corticoïdes. Si vous êtes myope, votre risque est multiplié par trois.

Comment se passe le dépistage ?

L’Unadev (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) lance cette semaine une campagne nationale de prévention et de dépistage des facteurs de risque du glaucome. Un bus équipé de matériel ophtalmologique de pointe se déplace de ville en ville avec à son bord un praticien spécialiste. Lors de la consultation, les personnes subissent trois examens rapides et indolores : prise de la tension intraoculaire et mesure de l’épaisseur cornéenne, observation du fond d’œil, test du champ visuel. La fiche de consultation, qu’on vous fournit à l’issue des tests permet en cas de de suspicion de glaucome, de pouvoir prendre un rendez-vous en urgence chez un ophtalmologiste, au CHU local ou chez l’un des médecins recommandés par la Société Française du Glaucome (SFG).