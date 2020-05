Le titre de meilleur joueur Usmiste pour la saison 2019-2020 se jouera entre le gardien Mohamed Lamine Zemmamouche, le milieu récupérateur Hamza Koudri et l'ailier gauche Abdelkrim Zouari, suivant les résultats du suffrage, dévoilés mardi par le club champion d'Algérie en titre.

La compétition, lancée sur le compte Instagram du club et à laquelle ont été associés les supporters, avait démarré avec l'ensemble des joueurs qui forment l'effectif senior, à savoir, 24 éléments.

A l'issue de la première manche, 12 candidats ont été éliminés, et ceux qui étaient restés en course comptaient parmi les cadres de l'équipe.

Une élimination sélective, qui s'est poursuivie pendant les deux manches suivantes, jusqu'à aboutir au trio suscité.

Zemmamouche et Koudri comptent parmi les joueurs les plus anciens et les plus titrés de l'effectif actuel, alors que Zouari en est le plus talentueux.

Le choix du meilleur joueur usmiste pour cette saison se fera donc parmi ces trois joueurs, et les résultats seront publiés sur le compte Instagram du club, ainsi que sur son site officiel.