Des dizaines de personnes ont été tuées et blessées dans une attaque suicide lors d'une cérémonie de funérailles dans l'est de l'Afghanistan mardi matin, a indiqué un porte-parole du gouvernement local.

"Vers 11h, un kamikaze a fait détoner ses explosifs durant une cérémonie de funérailles", a déclaré Attaullah Khogyani, porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar, ajoutant que "40 personnes ont été tuées et blessées dans l'attaque selon les informations initiales".

Parallèlement, des hommes armés ont attaqué un hôpital à Kaboul ce mardi matin, ont indiqué une source officielle.

"Vers 10h plusieurs hommes armés ont attaqué un hôpital dans le district de police 13", a déclaré une porte-parole du ministère de l’Intérieur, Marwa Amini, précisant que les forces spéciales afghanes se trouvaient sur les lieux.

"Nous savions que nous étions attaqués et avons donc fui le bâtiment", a indiqué un pédiatre sur place.

"L’hôpital était rempli de patients et de médecins, et c’était la panique totale à l’intérieur", a-t-il ajouté.