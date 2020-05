Le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabï, a déclaré que l'échange de prisonniers entre l'Iran et les Etats-Unis n'a pas besoin "ni de négociation ni de médiation", ont rapporté mardi des médias.

Selon le représentant du gouvernement iranien, s'il y a la volonté de libérer et d'échanger des prisonniers entre l’Iran et les Etats-Unis, le processus peut être fait par le biais du Bureau représentant les intérêts d’Iran, et la Suisse représentant les intérêts américains en Iran.

De son coté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, réagissant lundi soir aux critiques de Washington selon lesquelles Téhéran "tergiverserait dans l'échange de prisonniers", a appelé les Etats-Unis à "faire preuve de la responsabilité".

Depuis septembre 2018, Zarif a mis la question de "la vaste échange des prisonniers" sur la table et a appelé les Etats-Unis à agir de manière responsable à l’égard des Iraniens pris en otage aux Etats-Unis et dans d'autres pays", a rappelé aussi Abbas Moussavi.