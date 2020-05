Des combats ont éclaté lundi dans le sud du Yémen entre les séparatistes et les forces alliées au gouvernement qui ont tenté de reprendre Zinjibar, chef-lieu de la province d'Abyane, faisant dix morts et de nombreux blessés des deux côtés, selon des sources séparatistes et médicales.

Il s'agit des premiers affrontements militaires de cette ampleur depuis que les séparatistes du Sud ont proclamé le 26 avril l'autonomie de leur région après l'échec d'un accord de paix avec le gouvernement, qui prévoyait le partage du pouvoir entre les deux parties.

D'après un responsable militaire des séparatistes, des forces appartenant à l'aile armée du parti Al-Islah --allié au gouvernement-- ont lancé une opération pour reprendre Zinjibar, chef-lieu de la province d'Abyane, dans le sud du Yémen.

Les séparatistes ont réussi à stopper leur progression en faisant de "nombreux morts" et prisonniers dans les rangs progouvernementaux, a assuré ce responsable, Nabil al-Hanachi.

Des sources médicales ont indiqué que huit soldats progouvernementaux ont été tués et 23 autres blessés dans les combats.

Deux combattants sépara tistes ont été également tués et onze autres blessés, selon ces mêmes sources.

Les morts et les blessés ont été transférés vers des hôpitaux de la région, ont poursuivi ces sources.

Depuis 2014, la guerre au Yémen oppose les rebelles Houthis qui contrôlent le nord du pays, dont la capitale Sanaa-- aux forces gouvernementales appuyées militairement depuis 2015 par une coalition emmenée par l'Arabie saoudite.