La caravane de solidarité de l’Agence nationale des déchets a fait escale lundi à Jijel, où elle a fait don de tenues de protection et de produits désinfectants aux personnels de santé et aux agents d’hygiène de cette wilaya, et ce en guise de contribution aux efforts de lutte contre la propagation du Coronavirus.

Le directeur général de cette agence, Krim Ouman a affirmé en marge de la distribution de ces équipements que "cette initiative vient concrétiser le plan tracé par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables pour fournir aux personnels de la santé et aux agents d’hygiène, en première ligne dans la lutte contre le covid-19, tous les moyens de protection dont ils ont besoin pour effectuer leur travail".

Depuis l’apparition des premiers cas confirmés de coronavirus dans le pays, cette caravane de solidarité a apporté son soutien à 12 wilayas des Hauts plateaux et du Sud, et devra encore faire de même pour plusieurs autres wilayas au cours des prochains jours, a-t-il souligné.

Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya de Jijel, Azzedine Boutara a affirmé que cette initiative "reflète parfaitement l’esprit de solidarité et d’entraide que n’a cessé de montrer l’ensemble de la société depuis le début de cette crise sanitaire", assurant que ce genre de comportement n’est pas étranger au peuple algérien qui a toujours su se serrer les coudes face aux épreuves difficiles".

Il est à noter que la caravane de solidarité de l’Agence nationale des déchets fera escale jeudi prochain dans la wilaya de Khenchela.