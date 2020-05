Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Omar Boudaoud, décédé dimanche, dans lequel il a salué le rôle du défunt dans le "grand et petit djihad", indique lundi un communiqué de la Présidence de la République.

"Suite au décès du moudjahid Omar Boudaoud, membre du Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA) et chef de la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN) durant la Guerre de libération nationale, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a salué son rôle dans le grand et petit djihad, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et d’assister les siens dans cette épreuve", précise le communiqué.