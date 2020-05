Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé du report au mois de septembre, des examen du Baccalauréat et du BEM, outre l'annulation de l'examen de fin du cycle primaire.

"Les épreuves du baccalauréat se tiendront durant la troisième semaine du mois de septembre et celles du BEM durant la deuxième semaine du même mois", précise le communiqué sanctionnant les travaux du Conseil des ministres.

Outre l'annulation de l’examen de fin du cycle primaire, le Conseil a également décidé que le passage d'un niveau à un autre pour les cycles primaire, moyen et secondaire s’effectuera sur la base du calcul de la moyenne des premier et deuxième trimestres et de la baisse de la moyenne d’admission, conclut la même source.