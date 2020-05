Le Conseil des ministres a décidé, dimanche lors d’une réunion par visioconférence, présidée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de reporter la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 et de programmer les soutenances des mémoires et thèses de fin d'études durant les mois de juin et septembre 2020.

"Il a été décidé de reporter la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 et de programmer les soutenances des mémoires et thèses de fin d'études pour les étudiants concernés durant les mois de juin et de septembre 2020", indique un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres.

A ce propos, le Président de la République a affirmé que les Ecoles supérieures relevant des différents ministères seront également soumises aux mêmes mesures appliquées aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, annonçant le lancement d'une chaîne de télévision thématique publique dédiée à l'enseignement à distance, qui diffusera via le satellite algérien Alcomsat-1.

Cette chaine de télévision proposera des cours dans toutes les spécialités au profit des élèves des différents cycles, notamment ceux en classes d'examen.

Le lancement de cette chaine interviendra le 19 mai 2020 qui coïncide avec la Journée nationale de l’Etudiant, une date symbolique pour notre pays", conclut le communiqué.