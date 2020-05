Le patron de la marque technologique Tesla, de fabrication de voitures électriques, Elon Musk se révolte contre les mesures de confinement décidées par la Californie qui empêchent ses usines de tourner.

Et il l’a bien fait savoir, samedi dernier en brandissant la menace de délocaliser ses usines.

« Franchement c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Tesla va immédiatement déplacer son siège et ses futurs projets au Texas/Nevada. Et si on devait garder une activité manufacturière à Fremont, cela dépendra de la façon dont nous sommes traités », a-t-il tweeté, d’après une information mise en ligne par le site français 20minutes.fr, le 11 mai.

Elon Musk a pris comme référence le traitement réservé par les autorités chinoises à son site de production en Chine, qui a repris ses activités dès la maitrise de de la situation lancé le patron de l’entreprise, sur Twitter.

Il a fait valoir l’expérience de Tesla en Chine, où son site de fabrication a rouvert après que l’épidémie de Covid-19 a été maîtrisée. Sur un ton offensif, il a expliqué que « Tesla en sait bien plus sur ce qu’il faut faire pour (reprendre la production) en toute sécurité, grâce à l’expérience acquise dans notre usine Tesla en Chine, qu’un petit fonctionnaire par intérim même pas élu », a-t-il mis sur con tweet.

Il a également fait savoir qu’il allait intenter une action en justice contre les autorités locales qu’il a jugées, « irrationnelles et coupées de la réalité ». Avant cela, le patron de Tesla s’était distingué par une attaque en règle contre le dispositif de confinement qu’il a qualifié en mars dernier de « fasciste » et « pas démocratique ».

« Le patron de Tesla ne décolère pas. Pourtant son entreprise a réussi à afficher un bénéfice de 16 millions de dollars au 1er trimestre, un bond de 33 % des livraisons de voitures et un chiffre d’affaires en hausse de 32 % à près de 6 milliards de dollars », fait remarquer 20minutes.fr.

