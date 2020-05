Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) discuteront jeudi prochain à Bruxelles d'un éventuel mécanisme d'imposition de sanctions contre Israël au cas où il mette à exécution son plan d'annexion des terres palestiniennes, ont rapporté lundi les médias palestiniens.

Une source européenne, citée par l'agence de presse palestinienne (Wafa), a affirmé que ces dernières semaines "un mouvement intense a eu lieu au sein de l'Union européenne afin de discuter des moyens de faire face aux plans israéliens" qui, s'ils venaient à être réalisés, "signifient la fin de la solution à deux Etats et l'échec du projet politique soutenu par l'UE dans la région".

"Toute décision prise au sein de l'Union doit être approuvée par les 27 membres", a indiqué la source, et d'ajouter: "afin d'éviter le veto de certains pays, l'UE aura recours à d'autres mesures, telles que le gel du programme Horizon 2027, via lequel les instituts de recherche israéliens reçoivent des milliards de dollars, en plus de la possibilité de suspendre l'accord de par tenariat israélo-européen, qui permet à ces derniers d'accéder librement aux marchés européens, alors que l'échec du renouvellement de l'accord signifiera la privation d’Israël des avantages économiques importants".

La source a souligné que "l'UE poursuivrait ses efforts pour faire pression sur Israël pour l'empêcher de prendre des mesures unilatérales par la voie diplomatique et politique", indiquant que "la prise de toute mesure par Israël lui nuira également à long terme".

En janvier, l’administration américaine a présenté un supposé plan censé régler le conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des colonies israéliennes et des zones de Cisjordanie, rejeté en bloc par les Palestiniens. Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégalement par Israël.