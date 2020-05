Le président sahraoui, Brahim Ghali, a visité dimanche l’hôpital de campagne mis par l’Algérie à la disposition du peuple sahraoui.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général du front Polisario a vivement salué "l’importante démarche entreprise par l’Algérie, à travers l’Armée nationale populaire (ANP) et sur décision du Président Abdelmadjid Tebboune, de déployer un hôpital militaire de campagne, doté de divers services sanitaires et d’équipements modernes, pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus".

Accompagné de la ministre sahraouie de la Santé, Kheira Bellaha, et du directeur central de la santé militaire sahraouie, Abdallah Moulay, le Président Brahim Ghali a fait état de sa satisfaction de la situation sanitaire du peuple sahraoui qui "n’a pas été affecté jusque là par la pandémie de Covid-19".Il a appelé, au passage, les responsables sahraouis à "intensifier les efforts pour éviter la propagation de l’épidémie à la région de façon générale, en coordination avec les cadres et responsables de l’hôpital de campagne".

Le président de la République arabe sahraouie démocratique a exprimé, à cette occasion, sa reconnaissance et sa gratitude aux autorités algériennes et aux éléments de l’ANP, pour les efforts consentis pour assurer des prestations de santé au peuple sahraoui et atténuer ses souffrances, en cette conjoncture de pandémie.

L’hôpital de campagne en question est doté de tous les équipements médicaux nécessaires, à commencer par un espace de désinfection, une aile de premières consultations, un service de réanimation, un service de maternité, un bloc opératoire, des équipements de radiologie, un laboratoire et un service ORL et ophtalmologie, encadrés par des médecins et praticiens spécialistes, a souligné M.Brahim Ghali.

Saisissant l’occasion de l’anniversaire de la création du front Polisario, coïncidant avec le 10 mai, le Président Sahraoui a réaffirmé "la détermination du peuple sahraoui a poursuivre sa lutte et sa résistance avec la même trajectoire, la même force et la même conviction, pour arracher son droit à l’indépendance et la liberté et recouvrer sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire".

M.Ghali a félicité le peuple sahraoui et ses amis et alliés à l’occasion du 47ème anniversaire de la création du front Polisario, "une date historique ayant marqué un tournant dans la lutte et la résistance du peuple sahraoui, et ayant donné lieu dix jours après, au déclenchement de la lutte armée contre l’occupant espagnol".