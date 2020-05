Le peuple sahraoui célèbre dimanche le 47e anniversaire de la création du Front Polisario dans un contexte marqué par de nombreux acquis et réalisations aussi bien sur le plan international que continental en faveur de la cause sahraouie.

Les acquis réalisés pour la cause sahraouie se veulent "une réaffirmation de la reconnaissance du Front Polisario en tant que représentant unique et légitime du peuple sahraoui dans son sa lutte pour la liberté et l'indépendance", a écrit l'agence de presse sahraouie (SPS)Cette année, le peuple sahraouis célèbre cet anniversaire dans des circonstances internationales et régionales marquées par l'apparition de la pandémie du coronavirus (Cpvid-19). Le Front Polisario (Front populaire de Libération de la Saquiet el Hamra et du Rio de Oro), a été fondé le 10 mai 1973 par un groupe de jeunes sahraouis et déclarer la lutte de l'indépendance.

Depuis sa fondation, le Front Polisario est devenu "l'avant-garde, le guide, le bastion politique du peuple sahraoui", avec pour objectif suprême, parvenir à l'indépendance du Sahara occidental occupé.

En effet, la création du Polisario a été "l'un des événements marquants de l'histoire contemporaine sahraouie". Sa création, a rappelé SPS, a donné lieu à la cristallisation d'un nationalisme mature, qui devra affronter, avec très peu de moyens, les forces occupantes dur sa terre, en unifiant la lutte de l'ensemble du peuple sahraoui.

45 années de lutte, de sacrifices mais aussi de réalisations

C'est une lutte de 47 ans dans laquelle le peuple sahraoui a sacrifié tout ce qui est précieux pour aboutir à sa liberté avec fermeté dans ses convictions quant à la victoire finale.

En ce jour de célébration de la fondation du Front Polisario, le peuple sahraoui, ses représentants et ses dirigeants revisitent les succès diplomatiques et les victoires obtenues à la faveur de tant d’efforts et de sacrifices.

Une des réalisations de la diplomatie sahraouie, a été la consécration de la République arabe sahraoui démocratique (RASD) en tant que membre à part entière et fondateur au sein de l'Union africaine (UA), participant à toutes les réunions et sommets de l'UA aux côtés d'autres Etats, entités et organisations internationales.

Au niveau européen, la cause sahraouie a enregistré bien d'autres succès au sein de l'Union européenne (UE) après que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ait tranché dans un arrêt rendu le 21 décembre 2016, sur le fait que le territoire sahraoui a un statut "distinct" et "séparé" du Maroc.

De telles décisions en Europe et Afrique réaffirment le droit du peuple sahraoui sur ses richesses actuellement spoliées par l'occupant marocain, alors que le Front Polisario poursuit la lutte pour l'exrcice de son droit à l'autodetermination conformément à la légalité internationale et les résolutions de l'Onu. En outre, la commémoration de l'anniversaire du Front Polisario intervient

dans une conjoncture marquée par les victoires et succès diplomatiques réalisés au cours de ces 47 années de lutte, à commencer par la consolidation de l'unité nationale, mère de toutes les victoires, et l'édification des institutions de l'Etat sahraoui.

Le combat de presque un demi-siècle a consacré le Front Polisario en tant que seul et légitime représentant du peuple sahraoui et conduit à la reconnaissance par 80 pays de l'indépendance de République arabe sahraouie démocratique (RASD).