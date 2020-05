Plus de 20 qx de viande blanche ont été saisie, suite à une décente de la Gendarmerie nationale au marché de la dinde, sis au lieu dit "Megtaà Kheira" de Tipasa, avec le constat de 87 infractions, a indiqué dimanche un communiqué du groupement territorial de ce corps constitué à Tipasa.

Selon le document, cette opération a été réalisée, grâce à des informations faisant état de la présence de vendeurs au marché de la dinde de Daouda, et sur l’axe du chemin de wilaya (CW) de la commune de Zaàtria (Alger), qui procédaient à la "vente de viande en l’absence totale des conditions d’hygiène et des règles de conservation requises", est-il souligné. Sur place, il a été fait le constat de pas moins de 87 infractions liées notamment, selon la même source, au "non respect des règles d’hygiène", "non possession de l’attestation vétérinaire pour les produits en vente", "exercice d’une activité commerciale fixe sans registre de commerce", "rejet de déchets d’origine animale dans des lieux non appropriés", "non respect des conditions de conservatio n et de froid, et abattage illicite", et "exploitation de mineurs". Le même communiqué a fait part de la réalisation, par la bridage territoriale de protection de l’environnement de Tipasa, d’une descente commune avec la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Daouda, et de sections de sécurité et de prévention, en collaboration avec les services du commerce et de l’agriculture des wilayas d’Alger et de Tipasa, ayant abouti à une "saisie globale de 2.055 kg de viande de dinde, exposée à la vente, dans l’irrespect total des règles d’hygiène sanitaire, avec la destruction de 85 kg de viande impropre à la consommation et la saisie de neuf tables de vente du produit", est-il signalé de même source.