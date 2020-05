En prévision de la rentrée scolaire prochaine il est attendu la réception de 18 établissements éducatifs dont quatre lycées, un collège d'enseignement moyen (CEM) et cinq groupes scolaires pour le primaire avec huit cantines à travers le territoire de la wilaya, a précisé à l'APS M. Belkheir.

Le secteur des équipements publics a enregistré un taux d'avancement "considérable" des travaux de réalisation des établissements éducatifs dans la wilaya, ce qui permettra la réception totale de trois lycées situés dans les communes d'Ain Kihel, Beni Saf et Msaïd. Le lycée de la cité AADL, au chef-lieu de wilaya, sera livré partiellement. Le bloc pédagogique sera réceptionné à temps et le restant (bloc administratif et logements de fonction) quelques mois après, a indiqué le même responsable. Pour le cycle moyen, il e st prévu la réception d'un CEM dans la commune de Hassi El Ghella, pris en charge comme les quatre lycées dans le cadre du programme sectoriel. Pour le primaire, les travaux de cinq groupes scolaires sont quasiment achevés dans l'agglomération secondaire Kradsa (commune d'Oued Sebah),à Rachegoun (commune d'Oulhaça), au niveau des communes de Sidi Boumediene et Emir Abdelkader et à Ain Temouchent, a-t-il fait savoir. Huit (8) cantines scolaires, qui s'inscrivent dans le cadre de la Caisse de solidarité des collectivités locales des communes d'El Amria (3), Chabbat Lham, Aghlel, Emir Abdelkader, Oued Berkeche et Hsasna, d'une capacité de 200 repas chacune, ouvriront leurs portes à la rentrée scolaire (2020-2021). Les travaux de leur réalisation enregistrent un taux d'avancement "appréciable", a assuré M. Belkheir.