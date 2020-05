Le nombre de décès causés par le COVID-19 à travers le monde a dépassé dimanche les 280.000, atteignant 280.507 à 12H32 heure locale (16H32 GMT), selon le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns Hopkins.

Au total, 4.067.112 cas ont été signalés dans plus de 180 pays et régions du monde, selon le CSSE.

Les Etats-Unis ont enregistré le nombre de décès le plus élevé, avec 78.932 morts sur 1.314.799 cas confirmés. Les autres pays ayant enregistré plus de 20.000 décès sont l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la France, selon les données du CSSE.