La deuxième phase de déconfinement a commencé lundi en Suisse avec la réouverture des salles de classe et des restaurants mais les rassemblements de plus de cinq personnes restent interdits jusqu'au 8 juin pour éviter de nouvelles contaminations au coronavirus, ont rapporté des médias locaux..

Pour cette deuxième étape, les enfants peuvent reprendre le chemin de l'école, les adultes celui des restaurants et autres commerces. Les mesures d'éloignement social et d'hygiène restent d'actualité et gardent toute leur importance, selon les médias.

Les assouplissements s'accompagnent de plans de protection. Il peut s'agir d'une recommandation ou d'une obligation de porter un masque. Les personnes vulnérables doivent continuer de rester à la maison.

Le Conseil fédéral a annoncé le 16 avril vouloir sortir de la crise en trois étapes. La première, le 27 avril, a permis aux petits commerces et prestataires de services à rouvrir leurs portes.La dernière étape est prévue le 8 juin. Les rassemblements de plus de cinq personnes seront alors autorisés.

Aussi, les contrôles aux frontières seront assouplis le 1er juin. Dans l'intervalle, quinze nouveaux postes frontières seront ouverts dans toute la Suisse ce lundi.Cinquante-quatre nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures, a annoncé dimanche l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Au total, la Suisse compte 30.305 cas confirmés en laboratoire. Selon les chiffres de l'OFSP, 1538 personnes sont décédées. Selon les données fournies par les cantons, ce sont 1833 personnes qui ont trouvé la mort des suites de la maladie.