Une caravane du Croissant-Rouge algérien (CRA) a été lancée dimanche à Mascara pour la distribution de 4.530 colis alimentaires aux familles dans le besoin.

Organisée par les services de la wilaya, cette caravane sillonnera 13 dairas sur les 16 que compte la wilaya pour apporter soutien aux familles nécessiteuses des zones d’ombre, a souligné le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, en donnant le coup d'envoi à cette caravane.

Le nombre de colis alimentaires distribués, en deux opérations, aux familles pauvres depuis le début du mois du ramadhan a atteint plus de 17.000. Une troisième opération de solidarité sera organisée avant la fin du mois sacré. Quelque 43.300 familles de la wilaya ont bénéficié d’une allocation de 10.000 DA réservée par l‘Etat auX familles dans le besoin, a-t-on fait savoir.

A Tissemsilt, plus de 30 tonnes d’aides alimentaires ont été remises dimanche à des familles démunies, a-t-on indiqué à la cellule de communication de la wilaya. Ces aides s’inscrivent dans le cadre de la caravane de solidarité nationale qui est arrivée samedi soir à Tissemsilt à l’initiative du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables au profit des populations pauvres des zones d’ombre de la wilaya.

Cette caravane compte 20 tonnes de fruits et légumes dont une partie a été remise aux associations caritatives de la wilaya qui se chargent, à leur tour, de préparer des repas à emporter aux pauvres et aux personnes sans abri.La direction de la santé et de la population a reçu, au titre de cette caravane de solidarité, des fournitures médicales et des moyens de prévention.

Cette caravane nationale est la deuxième à arriver à la wilaya à l’initiative du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, pour aider les couches vulnérables impactées par le confinement sanitaire et prendre en charge les familles démunies durant le mois sacré.