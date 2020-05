"Lors d'une visite au projet de réalisation du nouveau stade de Baraki, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, afin de s'enquérir du déroulement des travaux en cours au niveau de différentes structures de ce stade, le wali d'Alger, Youcef Charfa a adressé des instructions à l'effet de créer un comité de direction de ce projet en vue de lui insuffler une plus grande dynamique", précise le communiqué, rendu public sur la page Facebook de la wilaya. Le comité regroupera les responsables de toutes les parties intervenantes tels le ministère de la Jeunesse et des Sports et les directions des équipements publics, des ressources en eau, des travaux publics et de la jeunesses et des sports, ainsi que le bureau d'études et l'entreprise de réalisation, a ajouté la source. Selon les explications fournies en février dernier par le représentant de la Direction des équipements publics, le taux d'avancement des travaux du stade de Baraki "a atteint 58%, majoritairement en gros œuvres", alors qu'un "retard sensible" a été enregistré dans les raccordements électriques nécessaires ainsi que dans les travaux de plomberie et de menuiserie aluminium. Le taux d'avancement de l'opération de montage des sièges a atteint 20%, soit près de 7.000 sièges sur un total de 40.000 sièges, a-t-il dit. Lors de visites inopinées le 09 mars dernier, le wali d'Alger avait fustigé la lenteur des travaux, en dépit de la régularisation des situations financières en suspens, précisant que les travaux n'ont pas encore été entamées dans certaines parties.