Le secteur de la Culture de la wilaya de Souk Ahras s’est adapté aux mesures de restriction imposées par la crise sanitaire du Covid-19 et a concocté à cet effet un riche programme virtuel via les réseaux sociaux pour permettre au public de briser la monotonie du confinement.

Le directeur local de la Culture, Tahar Arris, a indiqué à l’APS que ses services ont programmé la diffusion de plusieurs spectacles artistiques sur les réseaux sociaux.

Il a souligne, à ce propos, que le théâtre régional de Souk Ahras, la direction et la maison de la culture Tahar Ouettar proposent, depuis le début du mois de Ramadhan, sur les réseaux sociaux des spectacles de musique, des pièces de théâtre pour enfants et pour adultes, mais aussi des œuvres cinématographiques.

Ces établissements culturels proposent également des soirées d'Inchad et de musique arabo-andalouse en plus de la programmation de concours culturels pour enfants, selon la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), une exposition d’art plastique et de photographies sera "très prochainement" organ isée par la direction de la culture, selon M. Arris qui a précisé que la journée de dimanche a été fixée comme dernier délai pour la réception des œuvres participantes.

Une cérémonie symbolique se tiendra à l’occasion de la Nuit du destin (Leilat El Qadr, 27 Ramadhan) en l’honneur des vainqueurs des concours organisés durant toute la période de confinement sanitaire.