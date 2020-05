Le musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a lancé samedi un concours à distance sur Internet du meilleur film documentaire sur les massacres du 8 mai 1945, a-t-on appris du directeur de cet établissement.

Organisé dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le concours s'adresse aux jeunes adhérents des clubs de recherche historique, dont des élèves du secondaire et des étudiants du centre universitaire de Tissemsilt, a-t-on indiqué. Les participants au concours doivent réaliser des documentaires d'une durée maximale de 16 minutes qui abordent les crimes barbares commis par le colonialisme français contre les Algériens le 8 mai 1945, selon le même responsable. Les œuvres participantes devront parvenir à l'e-mail du musée et seront évaluées par un jury de spécialistes. L’annonce des trois premiers lauréats du concours aura lieu le 22 mai en cours, selon la même source. Le concours s'insère dans le cadre de l’espace virtuel de la mémoire lancé par le musée la mi-avril sur sa page officielle sur les réseaux sociaux et ce, selon les mesures prises de prévention contre le coronavirus.