Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la "réponse" que veut apporter l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture à la pandémie du Coronavirus, à travers la "mise en lumière des jeunes, de leurs sentiments, de leurs actions, et de leur épanouissement en ces temps difficiles".

Plusieurs sujets en lien avec la gestion du quotidien marqué par les mesures de confinement strictes ont été développés par la jeunesse du monde entier pour "garder un esprit positif" face à la pandémie et donner de nouvelles formes au concept de solidarité, explique t-on sur le site.

Etre volontaire pour aider sa communauté, trouver des moyens d'apprentissage innovants ou encore prendre soin de ses proches, de ses voisins ou de ses amis, entre autre, sont autant de sujets créés pour se rendre utile et vaincre les contraintes du confinement.

Des témoignages écri ts ou enregistrés sur vidéo de jeunes de différents horizons racontant les actions et les émotions qu’ils ont menées et ressenties durant ces moments de crise sanitaire, seront "partagés et mis en valeur" par l’Unesco, à travers ses médias, son site web, ses bureaux hors Siège et ses réseaux dans le monde entier, précise t-on.

Le lien, "https://fr.unesco.org /youth/my-covid19-story", mis à la disposition des jeunes désireux de prendre part à cette campagne, leur permettra, après quelques clics, de poster des témoignages de courte durée sur des supports en formats texte ou vidéo.

Par ailleurs, les propositions recueillies contribueront également, selon les organisateurs, à alimenter le projet, "Les jeunes comme chercheurs - Covid-19", pour la "collecte de connaissances et de données" sur la vie des jeunes au quotidien bouleversée par cette pandémie.

Ce projet, "examinera l'impact de la pandémie" sur le comportement des jeunes en ces moments difficiles "déscolarisés ou au chômage" à cause de la pandémie, et la manière dont ils "affectent ou déclenchent la résilience", conclut la même source.