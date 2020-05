Les Polonais devaient élire ce dimanche leur président, mais les bureaux de vote n'ouvriront pas, personne ne pourra voter, et l'élection, ni formellement annulée ni ajournée, entrera dans l'histoire comme un rare cas de scrutin fantôme. Cette situation est due à la pandémie de coronavirus et à l'incapacité des conservateurs nationalistes au pouvoir et de l'opposition de s'entendre sur une solution constitutionnelle et mutuellement acceptable.

La suite des événements reste incertaine. Le chef du parti conservateur au pouvoir Droit et Justice (PiS) Jaroslaw Kaczynski, et son allié Jaroslaw Gowin, patron du parti Entente, qui souhaitait un report du scrutin, avaient affirmé avoir trouvé cette solution mercredi.

"Une fois la date du 10 mai passée et la constatation, prévisible, par la Cour Suprême de l'invalidité du scrutin pour cause de non-tenue, la présidente de la Diète annoncera une nouvelle élection présidentielle à la première date possible", ont-ils déclaré dans un communiqué.

"Nous plongeons dans les vapeurs de l'absurde", a réagi le politologue Stanislaw Mocek, recteur de l'université Col legium Civitas. "Cela sonne comme un ordre donné à la Cour". Face au risque de contagion massive dans les bureaux de vote, le PiS a voté une loi imposant l'élection par correspondance. Mais ce texte, critiqué par le constitutionnalistes et rejeté par l'opposition au Sénat, est arrivé trop tard pour permettre d'organiser le scrutin.

En même temps, le PiS a refusé un ajournement, réclamé par l'opposition, dont les candidats n'ont pu faire campagne, et souhaité par trois Polonais sur quatre selon des sondages.

Aux termes de la Constitution, pour ajourner la présidentielle il faudrait proclamer l'état de catastrophe naturelle. Le PiS a estimé que la situation sanitaire ne l'exigeait pas. M. Duda, en tête des sondages, aurait pu être réélu dès le premier tour.