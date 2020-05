Quatre membres des forces de sécurité ont été tués dans des affrontements avec des talibans survenus samedi soir dans le nord de l'Afghanistan, a indiqué dimanche la police locale.

Des talibans armés ont attaqué des postes de contrôle de la localité d'Alam Khel, dans le district de Balkh, déclenchant des affrontements entre les forces de sécurité et les insurgés, a déclaré le porte-parole de la police provinciale, Adel Shah Adel.

Le responsable de la police a déclaré que les talibans avaient également subi des pertes, ajoutant qu'une unité conjointe de l'armée et de la police s'était rendue dimanche matin sur place pour évaluer la situation. Cette province est depuis longtemps le théâtre de violents affrontements et de combats.

Le 4 mai dernier, au moins cinq membres des forces de sécurité afghanes ont été tués dans un attentat au camion piégé.

Récemment, l'armée américaine a, dans une rare lettre ouverte, averti les talibans de possibles "ripostes" si les insurgés afghans ne réduisent pas leurs attaques contre les forces afghanes, qui minent les mince s espoirs de processus de paix, longtemps attendu.

Washington s'est engagé à Doha à retirer l'ensemble des troupes étrangères du pays sous quatorze mois en échange de garanties imprécises des insurgés, dont la tenue de discussions avec le gouvernement afghan qui semblent encore très éloignées. Si Washington a réussi à imposer une trêve de neuf jours aux rebelles à l'occasion de la signature de l'accord, les violences ont repris de plus belle quelques jours plus tard, une tendance qualifiée d'"inquiétante" par l'ONU.

Les talibans ont cessé leurs attaques contre les forces étrangères depuis un accord signé le 29 février à Doha avec les Etats-Unis, dans lequel ils s'engagent à entamer des pourparlers avec les autorités afghanes, mais ils ont en revanche accentué leurs attaques contre les forces afghanes, a récemment reconnu Resolut support, la mission de l'Otan en Afghanistan.