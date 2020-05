Al-Ahmad a dit à la radio "Voix de Palestine" que le comité sera formé du Comité central de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et du Comité exécutif du Fatah, et qu'il soumettra ses recommandations à ce sujet au Comité exécutif de l'OLP (Organisation de Libération de la Palestine) pour être approuvées.

Il a indiqué que le comité se réunirait au début de cette semaine pour examiner les mesures à prendre par les dirigeants palestiniens, soulignant que le premier jour suivant cette annexion, "tous les accords avec Israël seront nuls et non avenus".

Azzam al-Ahmad a ajouté que "jeudi prochain pourrait assister au début d'une nouvelle étape", appelant à des efforts nationaux pour s'unir pour empêcher la décision de l'occupat ion israélienne de se réaliser.

"La réunion du Comité exécutif de l'OLP jeudi soir confirme que tous les accords avec l'occupation et l'administration américaine seront nuls et non avenus si la décision d'annexion israélienne est mise en œuvre", a dit Al-Ahmad.

Il a précisé que les Etats-Unis "sont responsables des actions et des décisions du gouvernement israélien qui devraient être mises en œuvre avec l'incitation américaine et au mépris de toutes les résolutions de la légitimité internationale".

Le haut responsable de l'OLP a en outre averti qu'"une décision d'annexion israélienne porterait un coup dur à toute possibilité de négociations fructueuses conduisant à la création d'un Etat palestinien indépendant".

En janvier, l’administration américaine a présenté un supposé plan censé régler le conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des colonies israéliennes et des zones de Cisjordanie.

Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégalement par Israël.